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26 минут назад

«Нельзя быть вдали от Родины»: Шуфутинский об уехавших из России артистах

Мария Иванова

Певец Михаил Шуфутинский заявил, что артисты, уехавшие из России на фоне украинского кризиса, многое потеряли и вряд ли смогут построить успешную карьеру за рубежом. Об этом сообщает ТАСС.

Шуфутинский высказался об уехавших из России артистах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шуфутинский заявил, что его самого невозможно «сбить с пути», и он никогда не переехал бы туда, где «поливают грязью его страну».

«Я не остался [в РФ], я здесь живу. Сейчас нельзя быть вдали от своей Родины», — подчеркнул певец.

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Он добавил, что артистам, которые никогда раньше не жили и не работали за границей, не удастся принять свой выбор.

«Надо ли было так свою жизнь построить, чтобы все перечеркнуть и начать заново? Может же там и не получиться ничего, понимаете? А чаще всего и не получается», — подчеркнул Шуфутинский.

При этом певец добавил, что сейчас не выступает с концертами в России, потому что «не со всем согласен».

«Гастроли сейчас не могут существовать, потому что я не поеду просто, потому что я не со всем согласен. <…> Даже если я не пою ничего политического, <…> тем не менее, в том, как я буду преподносить это зрителю, в моем поведении, в характере моего исполнения это будет ощущаться, что, ну совсем не везде ребята, вы правы», — заключил он.

Ранее о своем нежелании уезжать из России рассказал юморист Юрий Гальцев. Он заявил, что не может оставить родных и работу.

«У меня здесь мама, у меня здесь театр, у меня здесь друзья, у меня здесь дети. Я авторитет для своих родственников, что немаловажно. Ко мне прислушиваются», — подчеркивал он.

Шоу-бизнес,Михаил Шуфутинский,Юрий Гальцев,Ольга Полякова,
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