Шуфутинский высказался об уехавших из России артистах

Певец Михаил Шуфутинский заявил, что артисты, уехавшие из России на фоне украинского кризиса, многое потеряли и вряд ли смогут построить успешную карьеру за рубежом. Об этом сообщает ТАСС.
Шуфутинский заявил, что его самого невозможно «сбить с пути», и он никогда не переехал бы туда, где «поливают грязью его страну».
«Я не остался [в РФ], я здесь живу. Сейчас нельзя быть вдали от своей Родины», — подчеркнул певец.
Он добавил, что артистам, которые никогда раньше не жили и не работали за границей, не удастся принять свой выбор.
«Надо ли было так свою жизнь построить, чтобы все перечеркнуть и начать заново? Может же там и не получиться ничего, понимаете? А чаще всего и не получается», — подчеркнул Шуфутинский.
При этом певец добавил, что сейчас не выступает с концертами в России, потому что «не со всем согласен».
«Гастроли сейчас не могут существовать, потому что я не поеду просто, потому что я не со всем согласен. <…> Даже если я не пою ничего политического, <…> тем не менее, в том, как я буду преподносить это зрителю, в моем поведении, в характере моего исполнения это будет ощущаться, что, ну совсем не везде ребята, вы правы», — заключил он.
Ранее о своем нежелании уезжать из России рассказал юморист Юрий Гальцев. Он заявил, что не может оставить родных и работу.
«У меня здесь мама, у меня здесь театр, у меня здесь друзья, у меня здесь дети. Я авторитет для своих родственников, что немаловажно. Ко мне прислушиваются», — подчеркивал он.