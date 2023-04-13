Шуфутинский высказался об уехавших из России артистах

«Гастроли сейчас не могут существовать, потому что я не поеду просто, потому что я не со всем согласен. <…> Даже если я не пою ничего политического, <…> тем не менее, в том, как я буду преподносить это зрителю, в моем поведении, в характере моего исполнения это будет ощущаться, что, ну совсем не везде ребята, вы правы», — заключил он.