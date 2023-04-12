Стало известно, с кем Бузова флиртует в новом клипе

Издание Super.ru выяснило, что роль возлюбленного в новом клипе на песню «Верни» Ольги Бузовой исполнил актер Станислав Бондаренко.
«Когда вы узнаете, кто главный герой... Каждая девочка была в него влюблена», — говорила до этого Бузова.
Она также признавалась, что Бондаренко стал для нее хорошим учителем во время съемок — давал подсказки и помогал.
«В жизни мы не были знакомы, но на съемках выяснили, что состоим в одном домовом чате», — добавила также певица.
Актер Станислав Бондаренко известен по фильмам «Нелюбимый», «Ищу тебя», а также сериалам «Верни мою любовь», «Золотая клетка» и «Провинциалка».