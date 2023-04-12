Стало известно, с кем Бузова флиртует в новом клипе

Издание Super.ru выяснило, что роль возлюбленного в новом клипе на песню «Верни» Ольги Бузовой исполнил актер Станислав Бондаренко.

«Когда вы узнаете, кто главный герой... Каждая девочка была в него влюблена», — говорила до этого Бузова.

Она также признавалась, что Бондаренко стал для нее хорошим учителем во время съемок — давал подсказки и помогал.