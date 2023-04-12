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1 час назад

Бойфрендом Бузовой в новом клипе стал актер Станислав Бондаренко

Газета.Ruиещё 1

Издание Super.ru выяснило, что роль возлюбленного в новом клипе на песню «Верни» Ольги Бузовой исполнил актер Станислав Бондаренко.

Стало известно, с кем Бузова флиртует в новом клипе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Когда вы узнаете, кто главный герой... Каждая девочка была в него влюблена», — говорила до этого Бузова.

Она также признавалась, что Бондаренко стал для нее хорошим учителем во время съемок — давал подсказки и помогал.

«В жизни мы не были знакомы, но на съемках выяснили, что состоим в одном домовом чате», — добавила также певица.

Актер Станислав Бондаренко известен по фильмам «Нелюбимый», «Ищу тебя», а также сериалам «Верни мою любовь», «Золотая клетка» и «Провинциалка».

Шоу-бизнес,Станислав Бондаренко,Провинциалка,
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