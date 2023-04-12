Внучка Ельцина начала встречаться с сыном Березовского

Внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева начала встречаться с сыном покойного российского бизнесмена Бориса Березовского Глебом. Об этом пишет StarHit.

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Соцсети

По информации издания, отношения 26-летнего юноши и 21-летней девушки длятся уже несколько месяцев. Пара проводит вместе все свободное время и много путешествует: судя по фото из соцсетей, они уже побывали во Франции, ОАЭ и Японии.

При этом 9 апреля, в день своего рождения, Юмашева опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) снимок, на котором она сидит за столом с праздничным тортом, а рядом с ней — Березовский, фотографирующий девушку.

«Спасибо всем за любовь в день рождения. Желаю мира!» — сказано в подписи к посту.

Однако ни Юмашева, ни Березовский пока не комментировали свои отношения.