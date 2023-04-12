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1 час назад

21-летняя дочь Егора Кончаловского показала фото топлес

Lenta.ru

Дочь российского кинорежиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская показала откровенное фото. Соответствующий кадр появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 26,6 тысячи подписчиков.

21-летняя дочь Егора Кончаловского показала фото топлес
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На размещенном снимке (на данный момент публикация удалена) 21-летняя девушка позировала топлес на фоне окна, прикрыв обнаженную грудь рукой и демонстрируя стройную фигуру. Ее образ дополняли черные трусы с завышенной талией, а также несколько объемных татуировок на руках и ногах. При этом ранее Михалкова-Кончаловская сменила имидж, сделав короткую стрижку.

Известно, что дочь знаменитостей трудится художником-орнаменталистом, а также занимается модельным бизнесом.

Ранее российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава приняла участие в откровенной фотосессии. Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman показала снимки, на которых предстала топлес. Звезда позировала, повернувшись боком к камере и прикрыв обнаженный бюст руками.

Шоу-бизнес,Мария Михалкова-кончаловская,Екатерина Варнава,Егор Кончаловский,
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