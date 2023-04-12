Сябитова заявила, что после закрытия "Давай поженимся!" наступил ее "звездный час"

Телеведущая и сваха Роза Сябитова в беседе с lady.mail.ru призналась, что стала свободнее после приостановок съемок проекта «Давай поженимся!».
Звезда рассказала, что ее часто приглашают на съемки для других телеканалов, на что она охотно соглашается.
«Может, это пафосно звучит, но все же скажу: для меня сейчас настал звездный час», — объяснила Сябитова.
Сваха также высказалась по поводу того, что в России выросло количество разводов. Она считает, что люди часто вступают в брак, поскольку «ведутся на первые чувства», а в конечном итоге не могут решать проблемы, которые возникают в семье.
«Поэтому они быстро разводятся, столкнувшись с первыми проблемами из-за незнания, как действовать вместе. Но, разведясь, счастливыми не становятся, ведь они не знают, что такое счастье и как его достичь», — поделилась Сябитова.