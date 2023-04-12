Сябитова заявила, что после закрытия "Давай поженимся!" наступил ее "звездный час"

Звезда рассказала, что ее часто приглашают на съемки для других телеканалов, на что она охотно соглашается.

«Может, это пафосно звучит, но все же скажу: для меня сейчас настал звездный час», — объяснила Сябитова.

Сваха также высказалась по поводу того, что в России выросло количество разводов. Она считает, что люди часто вступают в брак, поскольку «ведутся на первые чувства», а в конечном итоге не могут решать проблемы, которые возникают в семье.