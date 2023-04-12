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45 минут назад

Роза Сябитова заявила, что после закрытия "Давай поженимся!" наступил ее "звездный час"

Газета.Ru

Телеведущая и сваха Роза Сябитова в беседе с lady.mail.ru призналась, что стала свободнее после приостановок съемок проекта «Давай поженимся!».

Сябитова заявила, что после закрытия "Давай поженимся!" наступил ее "звездный час"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда рассказала, что ее часто приглашают на съемки для других телеканалов, на что она охотно соглашается.

«Может, это пафосно звучит, но все же скажу: для меня сейчас настал звездный час», — объяснила Сябитова.

Сваха также высказалась по поводу того, что в России выросло количество разводов. Она считает, что люди часто вступают в брак, поскольку «ведутся на первые чувства», а в конечном итоге не могут решать проблемы, которые возникают в семье.

«Поэтому они быстро разводятся, столкнувшись с первыми проблемами из-за незнания, как действовать вместе. Но, разведясь, счастливыми не становятся, ведь они не знают, что такое счастье и как его достичь», — поделилась Сябитова.

Шоу-бизнес,Роза Сябитова,
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