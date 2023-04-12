Украинская певица призвала "вычеркнуть из памяти" Ани Лорак

Украинская певица Ольга Полякова раскритиковала Ани Лорак и заявила, что «заказала» исполнительницу. Ее слова цитирует The Voice.
«Уже который день СМИ визжат-кричат от заявления Ани Лорак о том, что ее на Украине заказали, не давали работать, ставили условия политические силы. Однако заказчика она назвать не может. Сегодня я это сделаю — заказчик я! Да, я хотела быть самой лучшей певицей всей Украины», — заявила Полякова.
Звезда отметила, что «заказала» также Светлану Лободу.
Полякова считает, что поведению Лорак нет оправдания. Певица заявила, что коллега «очень хотела денег».
«Ее надо вычеркнуть из нашей памяти! Это человек вообще без совести. Она не может сказать никакой конкретики. Все вы знали, все вы понимали — и тогда, и сейчас!» — говорит артистка.
Некоторое время назад Полякова поддержала Лорак, которая утверждала, что подверглась домогательствам со стороны Константина Меладзе. Полякова заявила, что и сама стала объектом домогательств продюсера и заявила, что верит в слова коллеги.