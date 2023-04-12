Украинская певица призвала "вычеркнуть из памяти" Ани Лорак

«Уже который день СМИ визжат-кричат от заявления Ани Лорак о том, что ее на Украине заказали, не давали работать, ставили условия политические силы. Однако заказчика она назвать не может. Сегодня я это сделаю — заказчик я! Да, я хотела быть самой лучшей певицей всей Украины», — заявила Полякова.