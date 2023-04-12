Новым участником шоу «Звезды в Африке» станет известный рэпер

Новым участником экстремального шоу «Звезды в Африке» станет известный российский рэпер Александр Степанов, знакомый многим под псевдонимом ST. Об этом пишет «Вокруг ТВ».

В последнем выпуске передачи звездный коллектив попрощался с Андреем Спиридоновым. Он появился в шоу недавно и не смог продержаться там достаточно долго. Теперь на его место, судя по слухам, придет 34-летний Александр Степанов.