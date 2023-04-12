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58 минут назад

Сябитова высказалась о возвращении шоу «Давай поженимся!» в эфир Первого канала

Слово и Дело

Телеведущая Роза Сябитова надеется на возвращение шоу «Давай поженимся!» в сетку Первого канала. Об этом она рассказала порталу «Леди Mail.ru».

Сябитова высказалась о возвращении в эфир шоу «Давай поженимся!»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Хоть Сябитова уже год не является главное свахой России, она признается, что после отмены передачи ее финансовое положение нисколько не пошатнулось. Наоборот, когда она перестала быть привязана к Первому каналу, телеведущую стали чаще звать на другие съемки. Можно сказать, настал ее звездный час, шутит Сябитова.

На данный момент точно известно, что съемки новых выпусков «Давай поженимся!» не планируются. Один из сотрудников проекта говорил, что совсем неясно, вернется ли передача на экраны.

Шоу-бизнес,Роза Сябитова,Mail.ru Group,Первый канал,
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