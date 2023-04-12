Сябитова высказалась о возвращении в эфир шоу «Давай поженимся!»

Телеведущая Роза Сябитова надеется на возвращение шоу «Давай поженимся!» в сетку Первого канала. Об этом она рассказала порталу «Леди Mail.ru».
Хоть Сябитова уже год не является главное свахой России, она признается, что после отмены передачи ее финансовое положение нисколько не пошатнулось. Наоборот, когда она перестала быть привязана к Первому каналу, телеведущую стали чаще звать на другие съемки. Можно сказать, настал ее звездный час, шутит Сябитова.
На данный момент точно известно, что съемки новых выпусков «Давай поженимся!» не планируются. Один из сотрудников проекта говорил, что совсем неясно, вернется ли передача на экраны.