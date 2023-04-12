Сябитова высказалась о возвращении в эфир шоу «Давай поженимся!»

Хоть Сябитова уже год не является главное свахой России, она признается, что после отмены передачи ее финансовое положение нисколько не пошатнулось. Наоборот, когда она перестала быть привязана к Первому каналу, телеведущую стали чаще звать на другие съемки. Можно сказать, настал ее звездный час, шутит Сябитова.