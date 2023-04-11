«Все города, которые стояли у нас в апреле, – и Ульяновск, и Чебоксары, и Пермь, и Уфа, и Ижевск, – побоялись проводить концерт. Группу очень хорошо знают те, кто, во-первых, приглашает, а во-вторых, те, кто приходит на концерт. Но я это связываю с нашим смутным временем, с какими-то странными нереализованными амбициями отдельных общественных деятелей», — высказалась Арбенина.