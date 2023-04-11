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Диана Арбенина объяснила отмену концертов в российских городах

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Певица и фронтвумен группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина заявила, что ее концерты в ряде российских городов были отменены из-за амбиций отдельных лиц. Об этом сообщает РБК.

«Все города, которые стояли у нас в апреле, – и Ульяновск, и Чебоксары, и Пермь, и Уфа, и Ижевск, – побоялись проводить концерт. Группу очень хорошо знают те, кто, во-первых, приглашает, а во-вторых, те, кто приходит на концерт. Но я это связываю с нашим смутным временем, с какими-то странными нереализованными амбициями отдельных общественных деятелей», — высказалась Арбенина.

Исполнительница также пожаловалась, что в последнее время на ее коллектив обрушилась «стремная медиаволна из шлака и клеветы». Арбенина убеждена, что бог на стороне группы. Певица выразила надежду, что «Ночным снайперам» все-таки удастся обрадовать поклонников своими концертами.

5 апреля стало известно об отмене концерта Арбениной в Ульяновске. Директор концертной площадки объяснил, что за день до запланированной даты состоится большое областное мероприятие. По его словам, организаторы не смогут подготовится к двух крупным событиям за короткое время.

Концерт Арбениной в Перми отменили «во избежание возможных провокаций»

Впоследствии концерты певицы также отменили в других городах — в Пятигорске, Казани, Краснодаре, Перми, Тольятти. В пресс-службе Министерства спорта Самарской области заявили, что выступление в Тольятти не состоялось «из-за невыполнения условий договора». Мероприятие перенесли на неопределенный срок.

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