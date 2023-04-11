Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты нижестоящих инстанций, взыскавших с российской певицы Глюкозы (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) и ее мужа Александра Чистякова, председателя совета директоров обанкротившейся нефтяной компании «Руспетро», 26 млн руб. за кредиты. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд отклонил заявление о привлечении супружеской четы к субсидиарной ответственности по долгам киностудии «Система-А» (ранее – «Глюкоза Продакшн»), снявшей мультфильм «Савва. Сердце воина».

Студия была признана банкротом в 2017 году. В 2019 году дело о банкротстве прекратили — закончились деньги на финансирование процедуры.

В декабре 2020 года суд взыскал с владелицы компании Глюкозы, ее супруга и Лубинецкого 214 тыс. руб. в пользу «Нашего кино», 7,1 млн руб. в пользу коллегии адвокатов «Делоер» и 19,3 млн руб. в пользу ООО «Разверни». Несколько кредиторов при этом так и не получили свои деньги, и кредитор «Компания «Наше кино» подал отдельный иск о привлечении контролирующих лиц «Системы-А» к субсидиарной ответственности.