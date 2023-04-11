$79.50+0.1487.10+0.37
38 минут назад

Ольга Шелест переехала в США

Елена Прошина

Телеведущая Ольга Шелест уволилась с телевидения и вместе с семьей уехала в США. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам ее коллег, английский язык вся семья телезвезды знает очень хорошо. А муж Ольги, продюсер и режиссер Алексей Тишкин, нашел там работу. Так что с переездом проблем не возникло.

Больше 10 лет назад семья уже жила в Нью-Йорке. Тогда у Алексея было там много выгодных проектов, он снимал клипы и прочее. Позже семья тоже часто приезжала в США, супруги даже зарегистрировали там брак. Двое дочерей также появились в Нью-Йорке: в 2013 году – Муза, в 2015 – Айрис.

У детей с рождения имеется двойное гражданство. Последние годы семья жила в Подмосковье. Девочки посещали в Москве англоязычную школу, а также изучали испанский язык.

Назаренко объяснила переезд в США

Есть ли у семьи недвижимость в Нью-Йорке, неизвестно. Также пока неясно, планируют ли они возвращаться обратно. Стоит отметить, что свои публикации в соцсетях Шелест делает на английском языке.

Шоу-бизнес,Видео,Алексей Тишкин,Ольга Шелест,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий