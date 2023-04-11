Ольга Шелест переехала в США

Телеведущая Ольга Шелест уволилась с телевидения и вместе с семьей уехала в США. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам ее коллег, английский язык вся семья телезвезды знает очень хорошо. А муж Ольги, продюсер и режиссер Алексей Тишкин, нашел там работу. Так что с переездом проблем не возникло.

Больше 10 лет назад семья уже жила в Нью-Йорке. Тогда у Алексея было там много выгодных проектов, он снимал клипы и прочее. Позже семья тоже часто приезжала в США, супруги даже зарегистрировали там брак. Двое дочерей также появились в Нью-Йорке: в 2013 году – Муза, в 2015 – Айрис.

У детей с рождения имеется двойное гражданство. Последние годы семья жила в Подмосковье. Девочки посещали в Москве англоязычную школу, а также изучали испанский язык.