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29 минут назад

Рената Литвинова вновь снялась топлес

Lenta.ru

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова вновь поделилась с фанатами откровенными фотографиями. Соответствующие снимки появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Рената Литвинова вновь снялась топлес
Фото: 
соцсети

55-летняя знаменитость снялась топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой. Телезвезда позировала боком к фотографу в юбке со шлейфом и перчатках черного цвета. При этом волосы Литвиновой уложили волнами, а на веки нанесли широкие стрелки.

В описании к публикации телезвезда сообщила поклонникам, что в конце мая в Париже состоится ее спектакль. «Самый мой камерный и откровенный спектакль (будут и такие сцены тоже)», — подписала Литвинова пост, который набрал более 30 тысяч лайков.

В августе 2022 года Литвинова также продемонстрировала тело в бикини и пожаловалась на свою внешность. Знаменитость выложила фото, на котором она позировала на пляже в черном раздельном купальнике.

Шоу-бизнес,Рената Литвинова,
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