Алла Довлатова рассказала, что ее приняли за продавщицу в магазине

Актриса и телеведущая Алла Довлатова рассказала в социальных сетях о конфузе, произошедшем с ней в магазине.

© alla_dovlatova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

Довлатова рассказала, как поздно вечером отправилась в круглосуточный цветочный магазин в Москве. Артистка пришла, чтобы приобрести цветы, однако никого среди продавцов не было. Через некоторое время на точку зашел мужчина по имени Павел. Довлатова отметила, что посетитель принял ее за продавщицу. Актриса отнеслась к этому с юмором и не обиделась.

"Если хотите бесплатно ночью взять бесплатный букет цветов, то приходите в этот магазин", - пошутила ведущая.

Артистка считает, что владельцам лавки повезло, что в этот момент оказались добропорядочные граждане, а не воры. Позже она призналась, что поменяла отношение о товаре в магазине. По мнению актрисы, цветы - плохие.