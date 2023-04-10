$79.50+0.1487.10+0.37

Алла Довлатова рассказала, что ее приняли за продавщицу в магазине

1

Актриса и телеведущая Алла Довлатова рассказала в социальных сетях о конфузе, произошедшем с ней в магазине.

Алла Довлатова рассказала, что ее приняли за продавщицу в магазине
© alla_dovlatova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

Довлатова рассказала, как поздно вечером отправилась в круглосуточный цветочный магазин в Москве. Артистка пришла, чтобы приобрести цветы, однако никого среди продавцов не было. Через некоторое время на точку зашел мужчина по имени Павел. Довлатова отметила, что посетитель принял ее за продавщицу. Актриса отнеслась к этому с юмором и не обиделась.

"Если хотите бесплатно ночью взять бесплатный букет цветов, то приходите в этот магазин", - пошутила ведущая.

Артистка считает, что владельцам лавки повезло, что в этот момент оказались добропорядочные граждане, а не воры. Позже она призналась, что поменяла отношение о товаре в магазине. По мнению актрисы, цветы - плохие.

Ранее Довлатова пожаловалась, что страдает от болей в крестце и диастаза прямых мышц живота. Актриса обратилась к остеопату, чтобы избавиться от недугов. Походы к специалисту ей сильно помогли. Артистка даже задумалась отправить туда свою 5-летнюю дочь Машу. По словам ведущей, у девочки есть периодические боли в зонах роста под коленями.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий