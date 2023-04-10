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«Ночные снайперы» анонсировали онлайн-концерт после отмены выступлений

Группа «Ночные снайперы» на фоне отмены выступлений в крупных российских городах анонсировала на своей странице в соцсетях онлайн-концерт. Он пройдет в понедельник, 10 апреля, пишет РИА «Новости».

«Ночные снайперы» анонсировали онлайн-концерт после отмены выступлений
© РИА Новости

«Уже есть ссылка на трансляцию! Сегодня в 19.00», - уточнили рокеры.

По данным агентства, концертные площадки отменили выступления Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Чебоксарах, Ульяновске, Пятигорске и Казани.

Отмена концертов в большинстве случаев объяснялась техническими сложностями и непредвиденными обстоятельствами.

Так, в Ульяновске подчеркнули, что в ледовом дворце за день до выступления группы будет проходить важное областное мероприятие.

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