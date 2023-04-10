Арбатова рассказала о состоянии Кондулайнен после инсульта

Писательница Мария Арбатова рассказала о состоянии здоровья и самочувствии актрисы Елены Кондулайнен после инсульта. В беседе с «Московским комсомольцем» она отметила, что артистка «вернулась в строй».

По словам Арбатовой, после инсульта у людей «проявляются те качества характера, что были у него и до него», при этом многих он «ломает психологически», поскольку они «не могут принять себя новых, прячутся и думают "пусть меня помнят той"».

«Среди моих подруг, к сожалению, есть такие. А Лена Кондулайнен очень сильный человек, вернувшийся в строй», — сказала она.

Также писательница рассказала, что при встрече с Кондулайнен она ей призналась, что отказалась от услуг домработницы, чтобы делать все самой и быстрее восстановиться. Кроме того актриса отказалась от соли и наметила «себе жесткую программу восстановления и выполняет ее с финским упорством».

«Любой инсульт, это большая потеря сил, это огромный стресс, это высокая тревожность. Но Лена встала, нарядилась, накрасилась, выходит в свет, принимает участие в телесъемках. Конечно, устает, и будет еще долго продолжать лечение-восстановление. А потом вовсе забудет об этих тяжелых годах и включится в нормальную жизнь», — считает Арбатова.