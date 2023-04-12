В Краснодаре отменили концерт певца Ярослава Евдокимова. Об этом сообщается на сайте Центрального концертного зала Кубанского казачьего хора, где должно было пройти мероприятие.

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«Концерт Ярослава Евдокимова, назначенный на 25 апреля 2023 года в 19:00, отменен!» — говорится в сообщении.

Организаторы уточнили, что билеты можно вернуть по месту их приобретения.

5 апреля стало известно об отмене концерта певицы Дианы Арбениной в Ульяновске. Директор концертной площадки объяснил, что за день до запланированной даты состоится большое областное мероприятие. По его словам, организаторы не смогут подготовиться к двух крупным событиям за короткое время.