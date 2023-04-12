$82.18+2.6889.73+2.63

В Краснодаре отменили концерт певца Ярослава Евдокимова

В Краснодаре отменили концерт певца Ярослава Евдокимова. Об этом сообщается на сайте Центрального концертного зала Кубанского казачьего хора, где должно было пройти мероприятие.

В Краснодаре отменили концерт певца Ярослава Евдокимова
© Газета.Ru

«Концерт Ярослава Евдокимова, назначенный на 25 апреля 2023 года в 19:00, отменен!» — говорится в сообщении.

Организаторы уточнили, что билеты можно вернуть по месту их приобретения.

5 апреля стало известно об отмене концерта певицы Дианы Арбениной в Ульяновске. Директор концертной площадки объяснил, что за день до запланированной даты состоится большое областное мероприятие. По его словам, организаторы не смогут подготовиться к двух крупным событиям за короткое время.

Впоследствии концерты певицы также отменили в других городах — в Пятигорске, Казани, Краснодаре, Перми, Тольятти. В пресс-службе Министерства спорта Самарской области заявили, что выступление в Тольятти не состоялось «из-за невыполнения условий договора». Мероприятие перенесли на неопределенный срок.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий