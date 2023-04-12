В Краснодаре отменили концерт певца Ярослава Евдокимова. Об этом сообщается на сайте Центрального концертного зала Кубанского казачьего хора, где должно было пройти мероприятие.
«Концерт Ярослава Евдокимова, назначенный на 25 апреля 2023 года в 19:00, отменен!» — говорится в сообщении.
Организаторы уточнили, что билеты можно вернуть по месту их приобретения.
5 апреля стало известно об отмене концерта певицы Дианы Арбениной в Ульяновске. Директор концертной площадки объяснил, что за день до запланированной даты состоится большое областное мероприятие. По его словам, организаторы не смогут подготовиться к двух крупным событиям за короткое время.
Впоследствии концерты певицы также отменили в других городах — в Пятигорске, Казани, Краснодаре, Перми, Тольятти. В пресс-службе Министерства спорта Самарской области заявили, что выступление в Тольятти не состоялось «из-за невыполнения условий договора». Мероприятие перенесли на неопределенный срок.