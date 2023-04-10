Отец Фриске отреагировал на слухи о состоянии Заворотнюк
Отец скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске — Владимир Копылов — назвал «кощунством» слухи о состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк. Свое мнение он высказал в проекте телеканала «Спас», передает «Газета.ru».
Копылов отметил, что сейчас в интернете много ложной информации о болезни и самочувствии Заворотнюк. Он назвал «кощунством» статьи в СМИ, где актрису «заранее хоронят».
Отец певицы пожелал семье Заворотнюк моральных и физических сил в этот непростой период. По его мнению, родственникам актрисы нужно быть рядом с ней, назвав это самым главным.
«Когда Жанночка уже уходила, она без сознания все время была. Но, когда подходил к ней Платон, у нее начинал учащаться пульс. Ей как-то легче становилось. Если так же маленький ребенок к ней будет подходить… Чтобы она чувствовала, что родственники рядом, что ее не забыли и не бросили», — добавил Копылов.
Напомним, что в 2019 году Заворотнюк попала в больницу. Сообщалось, что у нее обнаружили опухоль мозга.