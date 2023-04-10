Отец Фриске отреагировал на слухи о состоянии Заворотнюк

«Когда Жанночка уже уходила, она без сознания все время была. Но, когда подходил к ней Платон, у нее начинал учащаться пульс. Ей как-то легче становилось. Если так же маленький ребенок к ней будет подходить… Чтобы она чувствовала, что родственники рядом, что ее не забыли и не бросили», — добавил Копылов.