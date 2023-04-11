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Викторию Боню подожгли на массажном столе

Блогерша и телеведущая Виктория Боня рассказала в социальных сетях, что решилась сделать огненный массаж.

Викторию Боню подожгли на массажном столе
© youtube

К Боне пришла специалистка, которая провела «практику огня». На тело ведущей положили плотное полотенце, пропитанное отварами и настоями лечебных трав, а затем подожгли его. Такую же процедуру ей провели и на голове.

Боня призналась, что чувствует себя отлично после массажа.

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«После этой процедуры есть ощущение, что с тебя сняли старый панцирь. Настолько легко и приятно себя чувствуешь после! Это настоящее чудо!» — похвасталась звезда.

Ранее распространились слухи, что Боня просилась на съемки глянцевого журнала за деньги. В сети появился скриншот переписки якобы ведущей и журналиста Михаила Друяна. В сообщениях блогерша умоляла поставить ее лицо на обложку журнала ради раскрутки.

10 апреля Боня опровергла, что сообщения написано ей. Она уверила, что стиль и почерк письма не соответствовали ее манере ведения разговора. Ведущая добавила, что ей не нужно никому ничего доказывать, так как она уже успешна.

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