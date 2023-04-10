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1 час назад

Анна Банщикова рассказала, как переехала в Москву

Елена Прошина

Российская актриса Анна Банщикова в интервью изданию «Москвич Mag» вспомнила, как полюбила Москву и почему решилась переехать из Санкт-Петербурга.

Еще будучи молодой актрисой, Анна приезжала в Москву сниматься в кино. Тогда работы в питерском театре было мало и актрисе приходилось подрабатывать. Банщикова приезжала на один день и уезжала обратно. Когда звезде надоело мотаться туда-сюда, она решила переехать в Москву насовсем.

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По словам Анны, больше всего она любит центр города, так называемую «малоэтажную Москву». Еще актрисе нравится Столешников переулок, где она работала в МХТ. Однако каких-то особенных мест у Банщиковой в городе нет.

«Москва мне очень близка: тут движ — мне это близко. И скучаю по Москве, когда куда-то уезжаю», — рассказала актриса.

Ранее Банщикова рассказала о причинах развода с певцом Максимом Леонидовым. По ее словам, муж хотел, чтобы она ушла из театра и ездила с ним на гастроли. Однако она поняла, что не хочет бросать то, чем любит заниматься.

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