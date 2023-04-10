Российская актриса Анна Банщикова в интервью изданию «Москвич Mag» вспомнила, как полюбила Москву и почему решилась переехать из Санкт-Петербурга.

Еще будучи молодой актрисой, Анна приезжала в Москву сниматься в кино. Тогда работы в питерском театре было мало и актрисе приходилось подрабатывать. Банщикова приезжала на один день и уезжала обратно. Когда звезде надоело мотаться туда-сюда, она решила переехать в Москву насовсем.

По словам Анны, больше всего она любит центр города, так называемую «малоэтажную Москву». Еще актрисе нравится Столешников переулок, где она работала в МХТ. Однако каких-то особенных мест у Банщиковой в городе нет.

«Москва мне очень близка: тут движ — мне это близко. И скучаю по Москве, когда куда-то уезжаю», — рассказала актриса.