На шоу "Маска" из гонки выбыл Горностай

В девятом выпуске шоу "Маска" на НТВ жюри выяснило, кто скрывается под маской Горностая. Голос персонажу подарила певица Диана Анкудинова, которая в этот раз исполнила песню "Улетай на крыльях ветра".

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В прошлом выпуске из шоу выбыл Скунс (под ним скрывалась SHENA?). Ранее были разоблачены Ворон, Феникс, Пиковая Дама, Шаурма, Лисенок и Дикобраз.