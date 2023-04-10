На шоу "Маска" из гонки выбыл Горностай

В девятом выпуске шоу "Маска" на НТВ жюри выяснило, кто скрывается под маской Горностая. Голос персонажу подарила певица Диана Анкудинова, которая в этот раз исполнила песню "Улетай на крыльях ветра".
В прошлом выпуске из шоу выбыл Скунс (под ним скрывалась SHENA?). Ранее были разоблачены Ворон, Феникс, Пиковая Дама, Шаурма, Лисенок и Дикобраз.
Филипп Киркоров отметил, что давно подозревал, кто скрывается под маской Горностая, потому что "уникальный тембр голоса не распознать было уже просто неприлично". Певица поблагодарила жюри и покинула проект.