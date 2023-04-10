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10 минут назад

На шоу "Маска" из гонки выбыл Горностай

Российская Газета

В девятом выпуске шоу "Маска" на НТВ жюри выяснило, кто скрывается под маской Горностая. Голос персонажу подарила певица Диана Анкудинова, которая в этот раз исполнила песню "Улетай на крыльях ветра".

На шоу "Маска" из гонки выбыл Горностай
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В прошлом выпуске из шоу выбыл Скунс (под ним скрывалась SHENA?). Ранее были разоблачены Ворон, Феникс, Пиковая Дама, Шаурма, Лисенок и Дикобраз.

Филипп Киркоров отметил, что давно подозревал, кто скрывается под маской Горностая, потому что "уникальный тембр голоса не распознать было уже просто неприлично". Певица поблагодарила жюри и покинула проект.

Шоу-бизнес,Диана Анкудинова,Филипп Киркоров,
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