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Пришедший с "новой бабой" Григорий Лепс призвал выгнать Джигана с открытия ресторана Егора Крида

Журналистка Алена Жигалова разместила в своем Telegram-канале видеоролик, на котором певец Григорий Лепс посетил открытие ресторана Егора Крида. 60-летний артист позировал в обнимку с молодой девушкой, которую назвал своей "новой бабой".

Пришедший с "новой бабой" Лепс призвал выгнать Джигана из ресторана Крида
© elseabokareva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

"Она седьмая по счету. Она не разрешает мне заводить восьмую", - говорит Лепс в кадре.

После этого Крид показал, что на открытие его ресторана пришел Джиган.

"Гоните этого Джигана отсюда", - пошутил Лепс.

Ресторан "Gucci Cafe" от рэперов Тимати, Егора Крида и ресторатора Антона Пинского открылся 9 апреля в Москве. Заведение расположилось на Новом Арбате — недалеко от ресторана азиатской кухни от Тимати. "Gucci Cafe" будет специализироваться на итальянской кухне.

Бренд Gucci уже отреагировал на название заведения, его пресс-службу цитирует экс-главред российских Vogue и Tatler Ксения Соловьева: "Gucci подтверждает, что это пространство/помещение не имеет никакого отношения ни к бренду Gucci, ни к его товарным знакам. Бренд Gucci не давал никакого согласия, разрешения или прав на открытие и управление этим заведением, будь то по контракту или иным образом. Компания примет меры защиты в случае нарушения своих прав".

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