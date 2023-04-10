Пришедший с "новой бабой" Лепс призвал выгнать Джигана из ресторана Крида

Пришедший с "новой бабой" Григорий Лепс призвал выгнать Джигана с открытия ресторана Егора Крида
Журналистка Алена Жигалова разместила в своем Telegram-канале видеоролик, на котором певец Григорий Лепс посетил открытие ресторана Егора Крида. 60-летний артист позировал в обнимку с молодой девушкой, которую назвал своей "новой бабой".
"Она седьмая по счету. Она не разрешает мне заводить восьмую", - говорит Лепс в кадре.
После этого Крид показал, что на открытие его ресторана пришел Джиган.
"Гоните этого Джигана отсюда", - пошутил Лепс.
Ресторан "Gucci Cafe" от рэперов Тимати, Егора Крида и ресторатора Антона Пинского открылся 9 апреля в Москве. Заведение расположилось на Новом Арбате — недалеко от ресторана азиатской кухни от Тимати. "Gucci Cafe" будет специализироваться на итальянской кухне.
Бренд Gucci уже отреагировал на название заведения, его пресс-службу цитирует экс-главред российских Vogue и Tatler Ксения Соловьева: "Gucci подтверждает, что это пространство/помещение не имеет никакого отношения ни к бренду Gucci, ни к его товарным знакам. Бренд Gucci не давал никакого согласия, разрешения или прав на открытие и управление этим заведением, будь то по контракту или иным образом. Компания примет меры защиты в случае нарушения своих прав".