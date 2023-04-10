Названа причина отмены концерта Арбениной в Перми

Концерт певицы и лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной отменили в Перми, ставшей восьмым городом, где не состоится запланированное выступление артистки. Об этом «Коммерсантъ».

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Мероприятие было запланировано на 12 апреля в спорткомплексе им. Сухарева. Директор Центра спортивной подготовки Пермского края Михаил Аминов в беседе с изданием назвал причину отмены концерта.

«В связи с большим общественным резонансом, а также во избежание возможных провокаций, нами принято решение об отказе в предоставлении площадки СК им. Сухарева для проведения концерта Дианы Арбениной. Организаторы концерта оповещены», — объяснил руководитель ЦСП.

Сообщается, что незадолго до этого общество пермских ветеранов СВО выступило против проведения выступления «Ночных снайперов» и призвало заблокировать вход на концертную площадку в день проведения мероприятия.