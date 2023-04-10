Участник поп-группы S Club 7 найден мертвым после возрождения коллектива

В 46 лет умер Пол Каттермоул, актер и певец, участник оригинального состава S Club 7 - это британская поп-группа, созданная менеджером Spice Girls Саймоном Фуллером.

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По сообщениям СМИ, тело артиста было найдено вечером 6 апреля в его доме в Дорсете. Подтверждение появилось и на аккаунтах группы в соцсети. Причина не названа, но в полиции заверили, что криминального следа у инцидента, по их мнению, нет.

Примечательно, что певец скончался через два месяца после того, как участники группы объявили, что воссоединятся для тура, посвященного 25-летию со дня основания проекта. Турне должно было стартовать в Ливерпуле в октябре.

S Club 7 была создана в 1998-м и мощно набрала очки в следующем году - когда был запущен сериал "Майами 7" , подростковая комедия, основанной на жизнях участников группы после их переезда в Майами.