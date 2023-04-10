Водитель троллейбуса успела поговорить с Еленой Шульман после смертельного ДТП

Водитель троллейбуса, под колесами которого погибла российская актриса дубляжа Елена Шульман, успела поговорить с ней до приезда скорой, пишет 78.ru со ссылкой на очевидцев трагедии. Они рассказали авторам портала, что женщина-водитель троллейбуса сразу после ДТП бросилась на помощь пострадавшей.

© Русский дубляж/VK

Она просила раненую женщину выжить, а та в ответ успела сказать, что водитель не виноват.

Елена Шульман погибла в результате наезда троллейбуса на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге. В больницу ее доставили еще живой. У пострадавшей были диагностированы множественные переломы и травмы внутренних органов. Врачи не смогли спасти артистку. Смерть наступила рано утром — в 6:45 по московскому времени.

10 апреля Елене Шульман исполнилось бы 54 года. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге скончалась актриса дубляжа Елена Шульман — в ее портфолио более 650 фильмов, она была голосом десятков известных актеров. Также она играла в кино и выступала в качестве режиссера.