Водитель троллейбуса успела поговорить с Еленой Шульман после смертельного ДТП
Водитель троллейбуса, под колесами которого погибла российская актриса дубляжа Елена Шульман, успела поговорить с ней до приезда скорой, пишет 78.ru со ссылкой на очевидцев трагедии. Они рассказали авторам портала, что женщина-водитель троллейбуса сразу после ДТП бросилась на помощь пострадавшей.
Она просила раненую женщину выжить, а та в ответ успела сказать, что водитель не виноват.
Елена Шульман погибла в результате наезда троллейбуса на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге. В больницу ее доставили еще живой. У пострадавшей были диагностированы множественные переломы и травмы внутренних органов. Врачи не смогли спасти артистку. Смерть наступила рано утром — в 6:45 по московскому времени.
10 апреля Елене Шульман исполнилось бы 54 года. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге скончалась актриса дубляжа Елена Шульман — в ее портфолио более 650 фильмов, она была голосом десятков известных актеров. Также она играла в кино и выступала в качестве режиссера.
Голос погибшей актрисы можно было услышать в более чем 650 фильмах и мультфильмах. Среди ее работ – Настасья из "Трех богатырей", Мэри Джейн из "Человека-паука" Сэма Рэйми, Веспер Линд в "Казино "Рояль"". Услышать ее можно в сериалах "Ты", "Твин Пикс", "Очень странные дела" и многих других