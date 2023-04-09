Садальский высказался по поводу Кучеры, раскритиковавшего Пугачеву

Актер напомнил басню Крылова, в которой собака по кличке Моська лаяла на слона. Также он привел цитату Максима Горького о подлецах, которые метят в судьи. Ну и саму Примадонну Садальский не забыл. Ее слова о том, что Кучера ей не известен, он тоже привел в своем посте.