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Садальский высказался по поводу Кучеры, раскритиковавшего Пугачеву

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Станислав Садальский высмеял Оскара Кучеру, который раскритиковал Аллу Пугачеву. В Телеграм-канале Садальский предложил подписчикам на выбор три фразы.

Садальский высказался по поводу Кучеры, раскритиковавшего Пугачеву
© РИА Новости

Актер напомнил басню Крылова, в которой собака по кличке Моська лаяла на слона. Также он привел цитату Максима Горького о подлецах, которые метят в судьи. Ну и саму Примадонну Садальский не забыл. Ее слова о том, что Кучера ей не известен, он тоже привел в своем посте.

«Есть три варианта, на выбор: 1. Ай, моська, знать она сильна, что лает на слона (И. Крылов) 2. Подлецы - самые строгие судьи (М. Горький) 3. Кто такая Кучера - она поёт или танцует? (А. Пугачева)», - написал Садальский.

Оскар Кучера считает неправильным, что Пугачева продолжает получать отчисления от авторских прав на свое творчество. По его мнению, следует остановить все выплаты.

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