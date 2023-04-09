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11 минут назад

Алферова прокомментировала слухи о конфликте с Волей

Ирина Лебедева

Ирина Алферова была неприятно удивлена слухами слухи о том, что она ударила Павла Волю, который якобы нелестно высказался о ее муже. Актриса пожаловалась на недобросовестные СМИ, отметив, что во времена ее молодости газеты, которые не выпускали публикации без одобрения героя публикации. Об этом пишет издание The Voice Mag.

Алферова прокомментировала слухи о конфликте с Волей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас — столько гадостей. Я недавно прихожу со спектакля — и муж говорит: «Ну опять про тебя вот там в интернете». И включает — и там о том, как я ударила какого-то Волю. А я не знаю, кто это!» — сказала актриса.

После этого Алферова разобралась в ситуации и познакомилась с творчеством юмориста

«Мне так обидно, как будто больше не о чем писать. Я потом узнала — он талантливый, хороший», - сообщила звезда.

Ирина Алферова была замужем дважды: за актером Александром Абдуловым с 1976 по 1993 год и за Сергеем Мартыновым с 1995 года по настоящее время. Пара воспитала четверых детей: сына погибшей сестры Александра, дочь Ирины Ксению от дипломата Бойко Гюрова и двоих детей Мартынова от первого брака — дочь Анастасию и сына Сергея.

Шоу-бизнес,Ирина Алферова,Сергей Мартынов,
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