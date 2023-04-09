Милохин: «Теперь нет денег вообще»
Даня Милохин вновь заявил, что остался практически без денег. Тиктокер огорчен, что оставил о себе плохую память в России после отъезда прошлой осенью.
Об этом он рассказал в интервью Эльдару Джарахову на YouTube, которое назвали «Как самый популярный тиктокер стал бомжом». Об этом пишет gazeta.ru.
«Я зря потерял коннект с Россией. Мне говорил Ярик (продюсер Милохина: прим.ред.): «Брат, не теряй связи. Потому что ты начал с России». Я забил, не стал его слушать. Бросил «Первый канал», написал на него дис зачем-то… Пел всякие песни… Из-за этого люди боятся дальше работать со мной, поэтому у меня нет денег», - пожаловался музыкант.
Милохин признался, что ему пришлось продать свой Maybach, причем существенно ниже рыночной стоимости — всего за 5 млн рублей. Сейчас единственным источником заработка 21-летнего Дани являются нечастые корпоративы за границей.
«Теперь нет денег вообще. Понимаю, что очень долго не вернусь в Россию», — сокрушается он.
Несколько месяцев назад Даня Милохин покинул Россию и уехал в США вместе с несколькими звездами TikTok. По словам блогера, решение о переезде было связано с желанием «покорить весь мир».