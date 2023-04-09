Милохин: «Теперь нет денег вообще»

«Я зря потерял коннект с Россией. Мне говорил Ярик (продюсер Милохина: прим.ред.): «Брат, не теряй связи. Потому что ты начал с России». Я забил, не стал его слушать. Бросил «Первый канал», написал на него дис зачем-то… Пел всякие песни… Из-за этого люди боятся дальше работать со мной, поэтому у меня нет денег», - пожаловался музыкант.