Отец Киркорова разводится с супругой ради новой любви

В СМИ появились новости, что Бедрос Киркоров разводится со своей второй супругой Людмилой Смирновой после 26 лет совместной жизни. Певец на 91 году жизни встретил новую любовь. Об этом сообщает 5 Канал.

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Филипп Киркоров прокомментировал эту ситуацию вполне доброжелательно. Он сообщил, что они с отцом уважают личную жизнь друг друга и всегда поддерживают личный выбор. Он назвал избранницу отца красивой женщиной.

«Молодец, что практически в 91 год живет полноценной жизнью, ни в чем себе не отказывает. Периодически у него сердечко отказывает, правда. Если доживу до такого возраста, буду самым счастливым человеком, конечно», — констатировал Филипп.