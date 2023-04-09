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1 час назад

Отец Киркорова разводится с супругой ради новой любви

Ирина Лебедева

В СМИ появились новости, что Бедрос Киркоров разводится со своей второй супругой Людмилой Смирновой после 26 лет совместной жизни. Певец на 91 году жизни встретил новую любовь. Об этом сообщает 5 Канал.

Отец Киркорова разводится с супругой ради новой любви
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Филипп Киркоров прокомментировал эту ситуацию вполне доброжелательно. Он сообщил, что они с отцом уважают личную жизнь друг друга и всегда поддерживают личный выбор. Он назвал избранницу отца красивой женщиной.

«Молодец, что практически в 91 год живет полноценной жизнью, ни в чем себе не отказывает. Периодически у него сердечко отказывает, правда. Если доживу до такого возраста, буду самым счастливым человеком, конечно», — констатировал Филипп.

Бедрос Киркоров в последнее время был вынужден много сил и внимания отдавать проблемам со здоровьем. 90-летний артист долго восстанавливался от сердечной болезни, а потом попал в клинику с тяжелым бронхитом. Но сейчас Киркоров-старший чувствует себя неплохо и принимает участие в различных телепроектах.

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