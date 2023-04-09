Сына Новиковой избили в школе

Сына бывшей солистки группы "Блестящие" Ксении Новиковой Мирона серьезно избили в школе. Об этом рассказала адвокат артистки Маргарита Гаврилова в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Одноклассник Мирона плохо отозвался о Ксении Новиковой. Сын певицы заставил хулигана извиниться. Но после уроков парень набросился на Мирона и избил.

«У него закрытая черепно-мозговая травма, перелом кисти руки, перелом носа. Чудовищный инцидент. От удара головой Мирон потерял возможность сопротивляться» — рассказала Гаврилова.

Оказалось, что одноклассник Мирона занимается боевыми искусствами. Его родители извинились перед Новиковой. Правда, как пишет «Комсомольская Правда», сделали они это через классного руководителя, но, когда стало ясно, что ребенок серьезно травмирован, принесли извинения лично и предлагали привезти лекарства.

Как сообщила адвокат, Ксения готовит иск в суд, чтобы взыскать деньги за моральный и материальный ущерб.

«Я предлагала решить все в досудебном порядке, но никакого конструктивного предложения не услышала. Судя по всему, они не горят желанием оплачивать. Придется решать дело в суде» — объяснила юрист.

Бывшая участница группы «Блестящие» Ксения Новикова в 2015 году вышла замуж за бизнесмена Алексея Сорокина. Но спустя три года супруги решили развестись.