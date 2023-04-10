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Сына экс-солистки "Блестящих" Ксении Новиковой избили в школе из-за известности матери

Бывшая солистка группы "Блестящие" Ксения Новикова разбирается в обстоятельствах, из-за которых ее 14-летнего сына избили в школе. Причиной, судя по всему, стала известность самой Новиковой.

Сына экс-солистки "Блестящих" избили в школе из-за известности матери
© РИА Новости

Как сообщила адвокат артистки Маргарита Гаврилова в эфире программы "Ты не поверишь", все началось с того, что одноклассник наговорил сыну Новиковой гадостей про звездную маму. Тот потребовал извинений, после перепалки одноклассник извинился, а затем напал на сына Новиковой после школы.

По словам адвоката, обидчик сына певицы занимается борьбой, он сразу сбил своего оппонента с ног, чем лишил возможности к сопротивлению.

Отмечается, что в итоге подросток был госпитализирован с переломом носа и черепно-мозговой травмой. В сюжете отмечается, что обидчик был один.

Новикова с супругом намерены добиваться через суд с родителей одноклассника, напавшего на ее сына, компенсацию морального и материального вреда.

Среди причин случившегося в сюжете называется известность Ксении Новиковой. Певица активна в соцсетях, недавно, например, она сделала операцию по коррекции формы груди, это активно обсуждалось среди подписчиков, а также могло стать поводом для насмешек со стороны одноклассника.

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