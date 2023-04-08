Шакира увезла сыновей на острова перед переездом в Майами

Певица Шакира отправилась на отдых с сыновьями. Об этом сообщает Daily Mail.

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46-летняя Шакира увезла сыновей — 10-летнего Милана и 8-летнего Сашу — на острова Теркс и Кайкос. Во вторник у наследников певицы начнутся занятия в частной школе в Майами, а пока они наслаждаются отпуском с матерью.

Накануне исполнительница попрощалась с Барселоной в социальных сетях, заявив, что в этом городе она «узнала, что дружба длится дольше, чем любовь».

«Спасибо всем, кто поддерживал меня, вытирал мои слезы, вдохновлял меня и помогал расти», — написала она.

По данным СМИ, в Майами, куда Шакира с сыновьями переезжает из Барселоны, певицу ждет новый бойфренд. Известно, что они знакомы меньше полугода.