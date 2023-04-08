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1 час назад

Барановская высказала свое отношение к ЭКО

Ирина Лебедева

У Юлии Барановской трое детей от Андрея Аршавина - 17-летний Артем, 15-летняя Яна и 10-летний Арсений. Но многодетная мама заявляет, что хотела бы родить еще как минимум одного ребенка. Но только в том случае, если встретит человека, с которым устроит совместную жизнь. Об этом пишет портал peopletalk.ru со ссылкой на deti.mail.ru.

Барановская высказала свое отношение к ЭКО
Фото: YouTubeYouTube

«Не скрываю, что хочу еще раз стать мамой. Но пока рядом нет человека, с которым я могла бы создать семью. Рожать «для себя» не хочу — у ребенка должны быть и мама, и папа», - объяснила Барановская.

Юля также уточнила, что процедура ЭКО – не для нее.

«Точно знаю, что не буду прибегать к искусственному оплодотворению. У меня много знакомых и даже близких подруг стали мамами благодаря ЭКО — я за них очень рада. Но для себя приняла решение, что это не мой путь», — сказала телеведущая.

Барановская родила троих детей от футболиста Андрея Аршавина. После девяти лет отношений они разошлись с громким скандалом из-за измены спортсмена. Аршавин ушел от гражданской жены несмотря на то, что Юлия Барановская на тот момент была беременна третьим ребенком, и долгое время не виделся с детьми.

Шоу-бизнес,Юлия Барановская,Андрей Аршавин,
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