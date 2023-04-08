Муж Нетребко стал директором Азербайджанского театра оперы и балета

Анна Нетребко сообщила, что ее супруг Юсиф Эйвазов назначен директором Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.
«Новый директор Азербайджанского академического театра оперы и балета! Ты можешь все! Удачи и вдохновения в новом деле. Верных соратников и единомышленников. Люблю и горжусь безмерно», — написала.оперная дива.
Сам Юсиф Эйвазов новость пока не прокомментировал, - пишут РИА Новости. Но разместил в социальной сети поздравления коллег и друзей.
Эйвазов сменил на посту Акифа Меликова, руководившего театром с 1989 года.