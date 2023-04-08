Гор не смог обойти Долину в шоу «Три аккорда»

«Евгений Гор уже не существует в информационной повестке как таковой. Он всегда был как довесок к Надежде Бабкиной. А сам по себе как исполнитель никого особенно не интересовал», - сказал продюсер Павел Рудченко в разговоре с порталом Blitz.plus.