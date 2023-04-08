Гор не смог обойти Долину в шоу «Три аккорда»

Как оказалось, бывший гражданский супруг Надежды Бабкиной Евгений Гор обладает очень красивым голосом и незаурядными артистическими данными. По мнению многих зрителей, он был лучшим в вокальном шоу «Три аккорда».
Как пишут 7days.ru, по сути, на проекте шло соревнование между ним и Ларисой Долиной.Но судья Александр Новиков все же отдал джокера певице.
Ряд зрителей оставил в интернете на сайте отзывов otzyvru.com возмущенные посты о том, что к Гору отнеслись необъективно.
«Евгений Гор уже не существует в информационной повестке как таковой. Он всегда был как довесок к Надежде Бабкиной. А сам по себе как исполнитель никого особенно не интересовал», - сказал продюсер Павел Рудченко в разговоре с порталом Blitz.plus.
Сам Гор ситуацию не комментирует.
Напомним, новость о том, что Надежда Бабкина и Евгений Гор разошлись после 20 лет отношений, сообщил коллега народной артистки – телеведущий Александр Васильев.