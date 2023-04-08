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1 час назад

Мадянов рассказал о секретах крепкой семьи

Ирина Лебедева

Роман Мадянов, известный зрителям по фильмам «Левиафан», «Солдаты», «В круге первом» и другим, живет в счастливом браке с супругой Натальей больше 30 лет.

Мадянов рассказал о секретах крепкой семьи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал журналистам АИФ заслуженный артист России, четырежды лауреат премии «Ника», он не приемлет измен и свободных отношений в браке.

«Брак – это в чем-то и работа. Я однозначно однолюб, в чем-то даже консерватор. К примеру, не мог допустить, чтобы у меня жена работала. Кто-то из актеров может себе позволить, уехав на гастроли, и загулять, и похулиганничать с женщинами. Для меня такое неприемлемо. Лично я не испытываю никакой ущербности, что живу больше 30 лет с одной женщиной, со своим любимым человеком, с которым мы прошли уже всё – и огонь, и воду, и медные трубы, и мои проблемы с алкоголем.», - сообщил артист.

С Натальей Мадянов познакомился в театре Маяковского, где она работала осветителем. Они ровесники, есть сын, названный в честь отца Романом.

Ранее Актер Роман Мадянов высказался по поводу артистов, которые уехали из страны после начала специальной операции на Украине. Он заявил, что никогда не сможет понять поступки этих людей, которые с легкостью смогли покинуть Родину. Для артиста это настоящее предательство.

Шоу-бизнес,Роман Мадянов,
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