Мадянов рассказал о секретах крепкой семьи

«Брак – это в чем-то и работа. Я однозначно однолюб, в чем-то даже консерватор. К примеру, не мог допустить, чтобы у меня жена работала. Кто-то из актеров может себе позволить, уехав на гастроли, и загулять, и похулиганничать с женщинами. Для меня такое неприемлемо. Лично я не испытываю никакой ущербности, что живу больше 30 лет с одной женщиной, со своим любимым человеком, с которым мы прошли уже всё – и огонь, и воду, и медные трубы, и мои проблемы с алкоголем.», - сообщил артист.