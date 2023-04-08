Мамаева объяснила резкое похудение «сбоем» в организме

Алана Мамаева в последнее время очень сильно похудела. На фотографиях, которые бывшая супруга футболиста Павла Мамаева выкладывает в социальной сети, было видно, что модель перешла в состояние «кожа да кости».
Подписчики забросали Алану вопросами, интересуясь, что случилось и почему она так выглядит. Об этом рассказывает teleprogramma.pro.
Мамаева призналась, что при довольно высоком модельном росте она весила 46 килограммов. Но в последнее время смогла скорректировать вес и добавить четыре кило.
«Я всегда была худенькой, но в этот раз вес упал до 46 кг. Сейчас я уже 50 кг! Поэтому не переживайте. Со мной все в порядке, анализы идеальные, я здорова. Просто был временный сбой в организме, такое бывает!», – написала Алана в микроблоге.
Ранее Алана Мамаева раскрыла свои траты за месяц. Отвечая на вопросы подписчиков, экс-модель призналась, что на жизнь с двумя детьми в месяц ей требуется от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.