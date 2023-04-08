Мамаева объяснила резкое похудение «сбоем» в организме

«Я всегда была худенькой, но в этот раз вес упал до 46 кг. Сейчас я уже 50 кг! Поэтому не переживайте. Со мной все в порядке, анализы идеальные, я здорова. Просто был временный сбой в организме, такое бывает!», – написала Алана в микроблоге.