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21 минуту назад

Мамаева объяснила резкое похудение «сбоем» в организме

Ирина Лебедева

Алана Мамаева в последнее время очень сильно похудела. На фотографиях, которые бывшая супруга футболиста Павла Мамаева выкладывает в социальной сети, было видно, что модель перешла в состояние «кожа да кости».

Мамаева объяснила резкое похудение «сбоем» в организме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подписчики забросали Алану вопросами, интересуясь, что случилось и почему она так выглядит. Об этом рассказывает teleprogramma.pro.

Мамаева призналась, что при довольно высоком модельном росте она весила 46 килограммов. Но в последнее время смогла скорректировать вес и добавить четыре кило.

«Я всегда была худенькой, но в этот раз вес упал до 46 кг. Сейчас я уже 50 кг! Поэтому не переживайте. Со мной все в порядке, анализы идеальные, я здорова. Просто был временный сбой в организме, такое бывает!», – написала Алана в микроблоге.

Ранее Алана Мамаева раскрыла свои траты за месяц. Отвечая на вопросы подписчиков, экс-модель призналась, что на жизнь с двумя детьми в месяц ей требуется от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

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