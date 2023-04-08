Суд принял решение ускорить рассмотрение дела о наследстве Баталова

Михаила Цивина, его супругу Наталию Дрожжину и нотариуса обвиняют в том, что они присвоили имущество, в том числе наследство, вдовы и дочери актера Алексея Баталова.

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Рассмотрение дела длится уже не первый год. Заседания суда переносились по различным причинам: Дрожжина не являлась из-за состояния здоровья, обвиняемые меняли адвокатов и ряду других. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

На последнее заседание, состоявшееся в пятницу, Дрожжина также не пришла. Но Замоскворецкий суд Москвы постановил, что следующее рассмотрение дело пройдет уже в понедельник. Причем в случае, если Дрожжина не явится в суд, ее доставят принудительно.

Вероятнее всего, Наталья Дрожжина и Михаил Цивин, задержанные по делу о мошенничестве с имуществом вдовы актера Алексея Баталова, отделаются условным сроком. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал адвокат Сергей Жорин.