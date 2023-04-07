Волочкова захотела потребовать с Большого театра 95 миллионов рублей в суде

Танцовщица потребовала взыскать с учреждения 95 миллионов рублей. Именно такую сумму, по словам Волочковой, ей не заплатили в театре за 18 лет работы. В 2022 году балерина обратилась с аналогичным иском в Тверской суд Москвы, однако ее жалобу отклонили.