Тарасова отменила спектакли в трех города Казахстана из-за угроз

Актриса Виктория Тарасова отменила гастроли в Казахстане. Причиной стали угрозы от националистов. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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Спектакли артистки должны были пройти в конце апреля в трех городах Казахстана. Однако местные националисты стали высказываться против приезда звезды. По словам актрисы, после этого две площадки отказали ей в аренде для проведения спектаклей.

Организаторы предложили посетить лишь третий город, где было все спокойно. Но Тарасова вместе со своим партнером Кириллом Гребенщиковым решила, что отменит все гастроли. После этого организаторы в третьем городе также сообщили об отказе в аренде.

«Местные националисты, видимо, там пытаются все взять в свои руки. Отмена наших спектаклей — яркий тому пример», — сказала Виктория.