$79.50+0.1487.10+0.37
8 минут назад

Виктория Тарасова отменила спектакли в трех города Казахстана

Елена Прошина

Актриса Виктория Тарасова отменила гастроли в Казахстане. Причиной стали угрозы от националистов. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Тарасова отменила спектакли в трех города Казахстана из-за угроз
Фото: ТАССТАСС

Спектакли артистки должны были пройти в конце апреля в трех городах Казахстана. Однако местные националисты стали высказываться против приезда звезды. По словам актрисы, после этого две площадки отказали ей в аренде для проведения спектаклей.

Организаторы предложили посетить лишь третий город, где было все спокойно. Но Тарасова вместе со своим партнером Кириллом Гребенщиковым решила, что отменит все гастроли. После этого организаторы в третьем городе также сообщили об отказе в аренде.

«Местные националисты, видимо, там пытаются все взять в свои руки. Отмена наших спектаклей — яркий тому пример», — сказала Виктория.

Напомним, актриса активно поддерживает спецоперацию на Украине. Недавно из-за этого она столкнулась с атакой националистов из Казахстана, которые присылают ей угрозы и пишут нелицеприятные вещи.

Шоу-бизнес,Виктория Тарасова,Кирилл Гребенщиков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий