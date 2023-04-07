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14 минут назад

Арбенина прокомментировала отмену своих концертов в России

Алиса Селезнёва

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина вышла на связь с поклонниками после отмены концертов и поблагодарила их за поддержку. Об этом пишет «Слово и дело».

Арбенина впервые отреагировала на отмену ее концертов в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее стало известно, что выступления группы «Ночные снайперы» и Дианы Арбениной не состоятся в Казани, Ульяновске, Чебоксарах и Тольятти.

Сама Арбенина заявила поклонникам в соцсетях, что концерты перенесены.

«Сообщаем о переносе концертов в Казани, Ульяновске, Чебоксарах и Тольятти. Следите за обновлением дат! Друзья, мы очень ценим вашу поддержку!» — написала она.

В Татарстане объяснили отмену концерта Арбениной в Казани

Также в Telegram-канале певица процитировала свою песню «Гавань», в которой есть такие строчки: «не бойся, уже никогда не спросят, зачем ты приехал сюда, не бойся и стой на своем, мы вместе все переживем».

В комментариях к записи поклонники Арбениной пообещали, что будут вместе с певицей и «все обязательно будет хорошо».

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону отменили концерты артистов Валерия Меладзе и Александра Реввы. Кроме того, в Туле не состоялся концерт певицы Клавы Коки.

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