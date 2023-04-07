СМИ: Белохвостикову выписали из больницы

Актрису Наталью Белохвостикову выписали из больницы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
О госпитализации 71-летней актрисы СМИ сообщили 28 марта. Утверждалось, что причиной стали боли в ногах из-за болезни суставов.
РЕН ТВ сообщал, что в последнее время дискомфорт, который актриса испытывала при ходьбе, усилился, а лечение не дало нужного эффекта.
Сама актриса информацию о госпитализации опровергала.
«Я в растерянности сама, не знаю, что происходит. Чепуха полная, конечно», — отмечала она.
Наталья Белохвостикова — народная артистка РСФСР, лауреат двух Государственных премий СССР. Среди самых известных ее работ — роли в фильмах «Красное и черное», «У озера», «Тегеран-43».