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9 минут назад

СМИ: Белохвостикову выписали из больницы

Мария Иванова

Актрису Наталью Белохвостикову выписали из больницы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

СМИ: Белохвостикову выписали из больницы
Фото: ТАССТАСС

О госпитализации 71-летней актрисы СМИ сообщили 28 марта. Утверждалось, что причиной стали боли в ногах из-за болезни суставов.

РЕН ТВ сообщал, что в последнее время дискомфорт, который актриса испытывала при ходьбе, усилился, а лечение не дало нужного эффекта.

Сама актриса информацию о госпитализации опровергала.

«Я в растерянности сама, не знаю, что происходит. Чепуха полная, конечно», — отмечала она.

Наталья Белохвостикова — народная артистка РСФСР, лауреат двух Государственных премий СССР. Среди самых известных ее работ — роли в фильмах «Красное и черное», «У озера», «Тегеран-43».

Шоу-бизнес,Наталья Белохвостикова,
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