Продюсер популярного реалити-шоу ответила на вопрос о сексе на проекте

Продюсер первых трех сезонов реалити-шоу Первого канала «Фабрика звезд» Василина Михайловская ответила на вопрос о том, занимались ли участники проекта сексом во время съемок. Об отношениях героев передачи она рассказала ведущей Яне Чуриковой. Запись их беседы опубликована на YouTube.

© Lenta.ru

Продюсер объяснила, что на «Фабрике звезд» использовались камеры, которые шевелились при записи. Таким образом, участники могли понять, снимают их или нет. При этом, по ее словам, героев реалити-шоу не снимали, когда они были одни в помещении.

Поняв эти принципы, участники телешоу начали уединяться в подсобке.

«Заходил один, смотрел, что камеры не шевелятся, и заходил в шкаф. Потом заходил второй минут через пять и тоже заходил в шкаф. И мы это не снимали», — рассказала Михайловская.

При этом на вопрос о том, занимались ли участники шоу сексом, продюсер ответила, что «секса не было». «На самом деле я про шкаф уже рассказала. В шкафу камер не было. Сейчас бы я уже туда повесила камеры», — добавила она, говоря о происходившем в первых трех сезонах передачи.