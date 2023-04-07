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Продюсер популярного реалити-шоу ответила на вопрос о сексе на проекте

Продюсер первых трех сезонов реалити-шоу Первого канала «Фабрика звезд» Василина Михайловская ответила на вопрос о том, занимались ли участники проекта сексом во время съемок. Об отношениях героев передачи она рассказала ведущей Яне Чуриковой. Запись их беседы опубликована на YouTube.

Продюсер популярного реалити-шоу ответила на вопрос о сексе на проекте
© Lenta.ru

Продюсер объяснила, что на «Фабрике звезд» использовались камеры, которые шевелились при записи. Таким образом, участники могли понять, снимают их или нет. При этом, по ее словам, героев реалити-шоу не снимали, когда они были одни в помещении.

Поняв эти принципы, участники телешоу начали уединяться в подсобке.

«Заходил один, смотрел, что камеры не шевелятся, и заходил в шкаф. Потом заходил второй минут через пять и тоже заходил в шкаф. И мы это не снимали», — рассказала Михайловская.

При этом на вопрос о том, занимались ли участники шоу сексом, продюсер ответила, что «секса не было». «На самом деле я про шкаф уже рассказала. В шкафу камер не было. Сейчас бы я уже туда повесила камеры», — добавила она, говоря о происходившем в первых трех сезонах передачи.

Ранее певец и бывший участник «Фабрики звезд» Юрий Титов рассказал о том, как чувствовал себя во время съемок в шоу. По словам героя проекта, во время участия в шоу было практически невозможно остаться одному. Кроме того, он пожаловался на постоянную темноту за окном и описал свой опыт участия в проекте словами «там едет крыша».

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