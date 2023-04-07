Алла Рид вспомнила последний разговор с Градским перед его смертью

Звезда шоу «Голос» Алла Рид призналась, что была последней, с кем успел поговорить музыкант Александр Градский перед своей смертью. Откровением артистка поделилась с Пятым каналом.
Рид рассказала, что когда самочувствие Градского значительно ухудшилось, она ощутила острую необходимость поговорить с продюсером. Сначала, по ее словам, музыкант не брал трубку, но потом все же ответил.
«Потом он взял трубку и сказал: "Алла, все будет хорошо". Потом была долгая пауза», – вспомнила участница «Голоса».
На следующий день Градского увезли в больницу с инсультом. Рид также вспомнила, что в артисте сочеталось все. Градский в один момент мог быть добрым, но в то же время и очень острым на язык. Однако это никак не влияло на чувства певицы к продюсеру, поэтому она очень любила его.