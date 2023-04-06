Носков, МакSим, Билан и Лепс: самые громкие провалы звезд

Звезды российской эстрады регулярно оказываются в центре скандалов из-за проблем на концертах и своего поведения на сцене. Самые громкие случаи, которые произошли в последнее время, собрала «Комсомольская правда».

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Николай Носков выругался на концерте в Перми

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Популярный 67-летний исполнитель Николай Носков, перенесший ранее инсульт, на концерте в Перми исполнил три песни, после чего закашлялся, коротко выругался и покинул сцену. Во время выступления чувствовалось, что Николаю было сложно «брать» ноты, отмечает издание.

Концерты после инсульта и сложной реабилитации Носков обычно проводит совместно с молодым музыкантом Александром Ивановым (IVAN). В тот день, по словам Иванова, Носков «себя плохо чувствовал после перелета».

«Но, тем не менее, он вышел на сцену, понимая, что много людей в зале. Он отдал столько, сколько смог отдать. Носков действительно выругался на сцене. Но только потому, что не смог взять ноту. Ведь поет вживую», – пояснил музыкант.

Сам Николай Носков извинился перед зрителями, многие из которых посочувствовали артисту.

На протяжении двух лет Николай Носков боролся с последствиями инсульта. Его жена Марина заявляла, что певец ходит, у него практически восстановилась речь, и врачи дают хорошие прогнозы. Она подчеркивала, что именно «желание выступать» помогло артисту встать на ноги.

МакSим

Певица МакSим этой весной сорвала концерт в Сочи. Зрители обратили внимание на то, что артистка не попадала в ноты, медленно двигалась, казалась заторможенной и испытывала проблемы с дыханием, «проглатывая» окончания слов.

Через полчаса после начала выступления МакSим покинула сцену, зрителям вернули деньги за билеты. Позже был концерт в Твери, где были похожие проблемы с вокалом. Поклонники артистки призвали отменить концертный тур МакSим из-за ее плохого самочувствия.

«Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос. Обстоятельства оказались сильнее меня, была вынуждена отдать микрофон звукорежиссеру и покинуть сцену», – объяснила произошедшее МакSим.

Директор МакSим (Марины Абросимовой) Павел Назаров заявил о переносе запланированных ранее концертов певицы на другие даты. А сама артистка объяснила поклонникам, что не может совмещать «требующую полной самоотдачи работу и курс лечебных процедур».

Напомним, что в 2021 году певица переболела коронавирусной пневмонией. Заболевание протекало в тяжелой форме из-за чего МакSим несколько недель провела в искусственной коме и подключенной к аппарату вентиляции легких.

Дима Билан

Певец Дима Билан оказался в центре аж двух скандалов, связанных с его концертной деятельностью. Так, в разгар пандемии соцсети облетело видео, где Дима Билан с трудом пел на частной свадьбе в Казахстане. А до Казахстана похожий казус случился с ним в 2019 году, в ходе концерта на Дне города в Самаре.

То, что он странно двигался на сцене и не мог нормально исполнить композиции, Билан объяснил алкогольным опьянением и извинился перед зрителями.

«Неужели вы никогда не напивались? Не поверю! Да, мне очень стыдно... Но я неплохой парень, даже можно сказать, что хороший. Столько переживаний вокруг... Знаете, так бывает – люди напиваются», – написал он.

После провала в Самаре Билан в качестве извинения дал бесплатный концерт, на который пришли несколько десятков тысяч жителей города. Также Билан подарил самарской детской больнице сертификат на покупку двух мониторов, а Центру инклюзивного творчества – детскую площадку.

Григорий Лепс

Минувшей зимой Григорий Лепс не сумел достойно завершить концерт в Санкт-Петербурге. Певец был трезв, но перед началом мероприятия предупредил зрителей, что приболел.

А в конце концерта не допел песню «Самый лучший день», он остановился на середине, замотал головой, бросил микрофон и ушел. Перед этим Лепс ударил себя дважды по груди. Когда видео с концерта разошлось в соцсетях, артист прокомментировал его, поблагодарив зрителей за понимание и теплый прием, и извинился за свое поведение.

«Многое не удалось, приболел. Но вы были невероятны! Спасибо огромное всем и каждому за такой невероятно теплый прием, за поддержку, за то, что весь зал пел в унисон. Это невероятно дорого и действительно ценно», – заявил он.