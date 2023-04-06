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1 час назад

Россияне раскритиковали изменения внешности Филиппа Киркорова

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Россияне раскритиковали изменения во внешности певца Филиппа Киркорова. Они негативно отреагировали на новый образ, который артист продемонстрировал на видео в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Россияне раскритиковали изменения внешности Филиппа Киркорова
Фото: 

Киркоров показал себя во время поездки в Новосибирск. На кадрах ролика видно, что артист подстригся и осветлил бороду. Из одежды он выбрал цветную куртку-косуху, белую кофту и штаны с ботинками черного цвета, а из аксессуаров — беретку и солнцезащитные очки.

кадр из видео

«Зачем вы так себя изменили. Прям старик», «Что-то странный такой Киркоров», «Вам надо перекраситься, а то прибавили себе 15 лет», «Стал похож на своего отца [артиста Бедроса Киркорова]», «Постарел лет до 70», «Какой вы тут старый», «Вроде сделал операции по омоложению, но вот веет старостью», «Обновлялся, пластику сделал и постарел лет на 30», «На себя стал не похож», «Не идет вам быть седым и заросшим», «Одежда молодого, а лицо старика», — прокомментировали пользователи сети.

Ранее Филипп Киркоров показал тело после пластической операции.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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