Анастасия Волочкова высказалась об уехавших из России звездах

«Поймите, у многих была обида на страну. На Родине их не признавали, поэтому им приходилось искать признания на Западе. Я тоже попала в эту обойму в свое время, и для меня это большая честь. Среди такой плеяды оказаться выброшенной за борт России — это честь», — сказала артистка.