$79.50+0.1487.10+0.37
42 минуты назад

Анастасия Волочкова высказалась об уехавших из России звездах

Мослентаиещё 1

Об уехавших в разное время из России звездах высказалась в беседе с «Мослентой» балерина Анастасия Волочкова. Она рассказала о своих эмигрировавших коллегах Анне Павловой, Наталье Макаровой, Михаиле Барышникове, Рудольфе Нуриеве и Майе Плисецкой.

Анастасия Волочкова высказалась об уехавших из России звездах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Поймите, у многих была обида на страну. На Родине их не признавали, поэтому им приходилось искать признания на Западе. Я тоже попала в эту обойму в свое время, и для меня это большая честь. Среди такой плеяды оказаться выброшенной за борт России — это честь», — сказала артистка.

Волочкова отметила, что многие знаменитости были вынуждены уезжать из страны во все времена, как и ей приходилось сделать когда-то. При этом, по словам балерины, она никогда не собиралась покидать Россию.

Ранее Анастасия Волочкова поделилась первым впечатлением о Москве.

Шоу-бизнес,Рудольф Нуриев,Наталья Макарова,Майя Плисецкая,Анна Павлова,Михаил Барышников,Анастасия Волочкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий