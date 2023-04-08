Волочкова потребовала с Большого театра 95 млн рублей

Балерина Анастасия Волочкова обратилась с иском к Большому театру в Верховный суд. Артистка хочет взыскать с театра 95 миллионов рублей за те годы, что она не выступает на сцене Большого, сообщает Telegram-канал "Звездач" со ссылкой на адвоката балерины Евгения Корчаго.

Фото: ТАСС ТАСС

Защитник смотрит на перспективы дела с оптимизмом и уверен в правоте своей подзащитной.

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В Большом театре иск официально не комментировали.

Напомним, ранее Волочкова уже судилась с театром, дело рассматривалось в Тверском райсуде Москвы. Балерина тогда проиграла, теперь обратилась в высшую инстанцию.

Суть дела такова. В 2003 году Волочкова со скандалом покинула Большой театр. Учреждение не стало продлевать с ней контракт. Одной из причин называлось то, что Волочкова набрала в весе, из-за чего партнеры просто не могли выполнять с ней какие-то танцевальные элементы. Вес балерины обсуждался тогда везде: на светских раутах, рынках, в юморесках на телевидении. Балерина сочла свое увольнение незаконным, добилась восстановления не работе, но потом наступило странное затишье.

Волочкова активно занялась сольной карьерой, и на работе, как выяснилось не появлялась. Но ее трудовая книжка лежала в театре. Балерина числилась его сотрудницей, но заработную плату ей не начисляли, в спектаклях она задействована не была.

Вся эта история вскрылась в 2020 году, когда Волочкова задумалась о пенсии. По российскому законодательству, прима может выйти на пенсию после 15 лет стажа, артистка кордебалета - после 20. Волочкова начала собирать документы в Пенсионный фонд, и тут выяснилось, что в период после 2003 года, то есть, когда она восстановилась в Большом театре, на нее не производили пенсионные отчисления. Но ведь и заработной платы у нее в театре не было.

В общем, Волочкова тогда пошла в Тверской районный суд, чтобы обязалась театр выплатить ей зарплату за все годы и, соответственно, добиться отчислений в Пенсионный фонд.