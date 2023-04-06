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26 минут назад

Оксана Самойлова улетит в отпуск с детьми без Джигана

runews24.ru

В социальных сетях Оксана рассказала, что она очень устала, потому что у нее было много работы последние две недели. Самойлова решила отдохнуть вместе с детьми за рубежом.

Оксана Самойлова улетит в отпуск с детьми без Джигана
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

«Нас ждет небольшое путешествие, и я волнуюсь, потому что за последние 15 лет я никуда не летала одна», - рассказала Самойлова в личном блоге.

Оксана поделилась, что она вместе с детьми 6 апреля посетит музыкальную премию. Будет ли их сопровождать Джиган – неизвестно. Супруги с февраля не живут вместе. Самойлова предпочитала не комментировать расставание с супругом, но позже рассказала, что рэпер живет отдельное. Артист видится с детьми на выходных.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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