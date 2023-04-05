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15 минут назад

Названа причина отмены концерта Арбениной в Ульяновске

Илья Родин

В Ульяновске отменен концерт певицы Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», который должен был пройти 15 апреля в ледовом дворце «Волга-Спорт-Арена». Об этом пишет ТАСС.

Названа причина отмены концерта Арбениной в Ульяновске
Фото: ТАССТАСС

Замдиректора ЛД Алексей Игонин пояснил, что площадка не сможет принять певицу в силу того, что 14 апреля во дворце пройдет областное мероприятие.

Чиновник уточнил, что ЛД не сможет «принять два таких крупных мероприятия [подряд]».

Уточняется, что концерты группы «Ночные снайперы» также были отменены в Улан-Удэ, Тольятти и Чебоксарах.

В Госдуме призвали лишить Меладзе всех званий

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону отменили концерты артистов Валерия Меладзе и Александра Реввы. Кроме того, в Туле не состоялся концерт певицы Клавы Коки.

Шоу-бизнес,Алексей Игонин,Валерий Меладзе,Госдума,
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