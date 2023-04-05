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Даня Милохин открыл русскоязычный барбершоп в Дубае

TikTok-блогер Даня Милохин сообщил подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что открыл собственный салон красоты в ОАЭ.

Милохин открыл русскоязычный барбершоп в Дубае
© РИА Новости

Милохин открыл барбершоп для русскоязычных гостей в Дубае. Он рассказал, что одним из первых гостей стал рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом). Также блогер признался, что уже и сам пользовался услугами своего салона красоты.

В феврале Даня Милохин признался, что лишился заработка в России. По словам шоумена, сейчас он зарабатывает «ровно ноль» и не получает предложений о сотрудничестве в рекламной сфере. Милохин утверждает, что друзья помогают ему финансово. Тиктокер рассказал, что потратил почти все свои накопления во время поездки в ОАЭ.

23 марта Даня Милохин и Моргенштерн попали в ДТП на скутере в Таиланде. Знаменитости не справились с управлением скутером и врезались в машину местного водителя.

Несколько месяцев назад Даня Милохин покинул Россию и уехал в США вместе с несколькими звездами TikTok. По словам блогера, решение о переезде связано с желанием «покорить весь мир».

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